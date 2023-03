'Desconcertante ver a Rafa aqui', diz José Loreto ao julgar ex-namorada na Dança dos Famosos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois meses após anunciarem o fim do namoro, José Loreto e Rafa Kalimann protagonizaram uma saia-justa em pleno Domingão com Huck neste domingo (26). O ator participava do júri artístico da Dança dos Famosos quando chegou a hora de avaliar a performance do grupo B, justamente o quarteto da ex-namorada. Visivelmente sem graça, ele analisou o desempenho da equipe formada ainda por Daiane dos Santos, Bruno Garcia e Thiago Oliveira.

"O primeiro grupo... Estou um pouco confuso... O primeiro grupo me trouxe alegria, o segundo peso e achei esse (...) Nossa... Desconcertante ver a Rafa aqui", começou o intérprete do cantor Lui Lorenzo na novela das 19h da Globo "Vai na Fé".

Luciano Huck ainda tentou amenizar o clima meio tenso. "É por isso que eu gosto da televisão de verdade. As emoções afloram. O carinho e o amor sempre vencem e prevalecem nos relacionamentos e também depois deles. Prevalecem na amizade, no amor e no carinho", concluiu o apresentador.

"Desculpas. É desconcertante porque temos várias memórias. Nós estávamos aqui quando nos conhecemos e a Rafa me ajudou bastante na preparação do Lui. É muito bom poder se amar sem estar junto. Eu acho essa mulher uma potência. Tenho muita admiração e respeito", completou Loreto.