Deputada solicita honraria a Ludmilla para Assembleia Legislativa do RJ, mas tem pedido negado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada estadual Verônica Lima (PT-RJ) defendeu a concessão de uma honraria para a cantora Ludmilla, nesta terça-feira (14). O pedido, no entanto, foi negado pela maioria do plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tanto Verônica como Ludmilla lamentaram a decisão com publicações nas redes sociais.

"Ela que tem cumprido um papel fundamental expressando o cotidiano das juventudes periféricas e servindo de referência para muitas meninas e mulheres negras. Viva sua força!", defendeu Verônica, em uma publicação na sua conta no Twitter. Mais tarde, ela atualizou sobre a definição final: "Infelizmente, a casa legislativa negou a honraria para a cantora. Lamento, por mim, ela receberia!".

Ludmilla compartilhou as publicações de Verônica e se mostrou decepcionada. "Tô eu aqui calmaria de uns dias de folga e meu nome pra variar circulando por aí. Sinal de que a relevância do meu trabalho está grande. Depois de ganhar um Grammy, um grande reconhecimento no exterior por conta da minha música, que faço com muito amor", comentou a artista.

Em um post seguinte, a cantora de "Verdinha" disse ser "uma pena" que a Assembleia Legislativa não reconheça sua luta. Mesmo assim, elogiou a tentativa da deputada. "Fico muito feliz em ver que temos representantes sérios como a senhora. Vamos continuar firmes na luta pelas mulheres, pelos pretos e pelas minorias", finalizou.

Em novembro de 2022, Ludmilla venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode, pelo disco "Numanice #2".