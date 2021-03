Deputada bolsonarista Carla Zambelli é condenada a pagar R$ 65 mil a Tom Zé e Wisnik

O juiz José Carlos de França Carvalho Neto, da 7ª Vara Cível de São Paulo, condenou Zambelli a pagar um total de R$ 20 mil a cada um dos músicos e R$ 12.500 a Irará Edições Musicais Ltda. e também a Corpo Ltda., também detentoras dos direitos autorais da canção, totalizando R$ 65 mil. Além disso, a deputada deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios dos artistas, fixados em 10% do valor da condenação, conforme descrito na decisão proferida nesta quarta-feira (10).

