Deolane Bezerra vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 14'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deolane Bezerra venceu Rosiane Ribeiro na Prova de Fogo de A Fazenda 14 (Record), neste domingo (25). Com isso, ela ganhou a vantagem de movimentar os rumos do jogo e mandar uma pessoa para a baia. A prova será mostrada no programa de segunda (26).

Rosi perdeu a prova e está automaticamente na baia. Ela pode indicar um peão e escolheu Ingrid Ohara. A vencedora Deolane indicou Kerline e Ruivinha de Marte, peoas que ela já discutiu na casa.

Na tarde deste domingo, houve um sorteio na sede da fazenda para definir os dois peões que iriam disputar a prova. Rosi e Deolane tiveram mais sorte que os outros participantes e garantiram as vagas na disputa.

A Record mostrou apenas as duas peoas vestidas com macacões em direção ao local onde seria realizada a prova. Na volta, Deolane reuniu todos os participantes para contar quem iria para a baia e deu detalhes da prova, que a Record não mostra ao vivo no Playplus. Ela contou que a prova exigia decorar a cor e a ordem dos animais.

Nesta semana, um dos poderes da chama dá a vantagem ao dono do lampião de trocar um peão da baia por um da sede. O outro será revelado somente no dia da formação da roça quando Deolane terá que escolher um dos poderes e dar o outro para um participante.