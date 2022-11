Deolane Bezerra reclama de dinâmica de A Fazenda 14 e cobra cachê mais alto de patrocinador

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O clima pesou entre Deolane Bezerra e a produção de "A Fazenda 14". A confusão começou por conta de uma dinâmica de um patrocinador na tarde desta segunda-feira (7), quando os participantes do reality rural foram chamados para gravarem um vídeo de uma marca alimentícia. Ao ouvir as instruções, a advogada não mandou recado: "É, a publi tem que pagar mais bem paguinho, hein? Não assinei contrato para vídeo de marca, não".

