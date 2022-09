Deolane Bezerra, antigo astro da Globo e ex-OnlyFans estão entre participantes de A Fazenda 14

Ruivinha e Thomaz Costa foram os competidores que declararam ter aceitado o convite pelo dinheiro. "Continuo com meu objetivo de fazer o melhor para minha família. Já tenho muitos seguidores, mas quero conquistar um público novo, que é o público da TV. Quero mostrar meu lado cantora. As pessoas que me acompanham querem saber sou brigando, como é a Ruivinha triste?", afirmou ela.

Os outros nomes confirmados são: o ator Iran Malfitano, famoso por novelas como "Malhação" (2001) e "Kubanacan" (2003); o ator Thomaz Costa, ex-namorado de Larissa Manoela e ex-OnlyFans; Deborah Albuquerque, que participou do último Power Couple (Record); a influenciadora Ruivinha de Marte, que tem quase 18 milhões de seguidores no TikTok; e a cantora Moranguinho.

"Creio que eu não serei o grande nome [da edição]. A vida fora da Fazenda ou número de seguidores não diz sobre ser a grande pessoa do reality, mas sim quem se destacar lá dentro. Quis entrar pelo motivo que todo mundo quer, pela visibilidade, estar na televisão e também para as pessoas conhecerem a verdadeira Deolane, porque ainda sou muito julgada".

