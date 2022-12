Deolane afirma ter sofrido violência psíquica em A Fazenda 14

Deolane disse ainda que as câmeras não mostravam a relação de afeto no grupo dela e os momentos em que os participantes cozinhavam juntos.

Pétala Barreiros, outra participante do programa, também estava na live. Ela foi apoiar a amiga e contou sobre suas tentativas de sair, sem sucesso, do reality.

Ao ler trechos do contrato assinado com a Record, Deolane contou que foi orientada pela assessoria jurídica a destacar pontos que não teriam sido respeitados.

Entre as reclamações, a advogada citou a suposta parcialidade do programa, o uso inadequado de sua imagem e até a falta de músicas dela e de MC Kevin nas festas.

Nervosa, ela leu declarações, mostrou o contrato que assinou para participar do reality e reclamou de ter deixado sua casa e filhos por acreditar na idoneidade do programa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.