Demitido da CNN Brasil, Rafael Colombo assina com a Jovem Pan e assume Jornal da Manhã

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Fora da TV desde que foi demitido da CNN Brasil no mês passado em um momento de corte de gastos, Rafael Colombo assinou com a Jovem Pan nesta quarta-feira (13). Ele será o novo apresentador do Jornal da Manhã, que estreará novo formato até o fim de setembro.

A ideia é que o jornalista dê um tom mais informal à atração. O antigo titular, Thiago Uberreich, será deslocado para o Jornal Jovem Pan, exibido em horário nobre.

A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa da Jovem Pan. Colombo já tirou fotos de divulgação e começou a dar expediente na redação.

Curiosamente, Colombo vai concorrer diretamente com o CNN Novo Dia, que foi ancorado por ele durante três anos —o programa agora é apresentado por Carol Nogueira. A atração também disputará audiência com o Em Ponto, comandado por Tiago Eltz e Monica Waldvogel na GloboNews.

Rafael Colombo estava na CNN desde maio de 2020, dois meses após o canal entrar no ar. Antes, teve uma passagem de quase duas décadas pela Band, onde passou por rádios e foi apresentador de telejornais.

Em paralelo ao trabalho na Jovem Pan, o jornalista deve seguir como apresentador do Flow News. Trata-se de um braço de notícias do Flow Podcast, que faz bastante sucesso com o público na internet.

A Jovem Pan deseja mudar sua linha editorial para deixar de ter a fama de radical. A emissora sofreu um processo judicial que pedia o cancelamento de suas concessões públicas e passou a perder dinheiro por ter tido a monetização de seus canais no YouTube cancelada.

Hoje, a Jovem Pan tem a vice-liderança de audiência entre os canais pagos de notícias, com 0,16 ponto no PNT (Painel Nacional de Televisão), posição ocupada desde março deste ano. A GloboNews é a líder. A CNN Brasil fica em terceiro lugar.