Demi Lovato será a apresentadora do People's Choice Awards 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de vencer cinco vezes o People's Choice Awards, a cantora Demi Lovato, 28, acaba de ser confirmada como a apresentadora da premiação em 2020 que será transmitida pelo Canal E! Entertainment no próximo dia 15 de novembro.

A premiação é das mais importantes da cultura pop e esse ano vai homenagear as estrelas favoritas do público em 44 categorias de filmes, TV, música e cultura. O evento será transmitido ao vivo de Barker Hanger, em Santa Monica, na Califórnia.

"Demi Lovato é um ícone internacional e mal podemos esperar por ela para ser a anfitriã da edição 2020 do E! People's Choice Awards. Sua presença autêntica e talentos dinâmicos tornarão a noite verdadeiramente inesquecível", diz Jean Neal, gerente do E! News.

O ano de Lovato começou com a estreia da música "Anyone" no Grammy Awards. Em seguida, se apresentou no Super Bowl LIV em Miami. Em março, Lovato lançou seu single autorreflexivo "I Love Me", seguido por uma colaboração com Sam Smith para "I'm Ready".

Demi também fez parceria com o DJ Marshmello para o lançamento da canção "Ok Not To Be Ok", e mais recentemente subiu ao palco no Billboard Music Awards para estrear sua música política "Commander In Chief".

Na vida pessoal, em setembro, Demi terminou seu noivado com Max Ehrich, 29. "Foi uma decisão difícil, mas Demi e Max decidiram seguir caminhos separados para focar em suas respectivas carreiras. Eles têm respeito e amor um pelo outro e sempre valorizarão o tempo que passaram juntos", disse uma fonte da revista People.