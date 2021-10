Demi Lovato lança música em homenagem a amigo morto e doará arrecadação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Demi Lovato, 29, lançou neste final de semana o single "Unforgettable", escrita em homenagem a um amigo dela morto em decorrência do vício em drogas. Nas redes sociais, a artista falou sobre a perda e como ele era "Lindo e especial".

"Há dois anos, perdi alguém que significava muito para mim. Seu nome era Tommy e ele era um homem tão lindo e especial. Escrevi essa música um dia depois de saber que ele havia perdido a batalha contra o vício. Doença extremamente astuta e poderosa."

Além da homenagem, Demi anunciou ainda que vai doar todo o dinheiro arrecadado com a canção para o The Voices Project, dedicado a ajudar dependentes químicos. A cantora ainda finalizou sua mensagem com uma declaração ao amigo: "Amo você!".

Demi, que costuma falar abertamente sobre seus problemas com drogas, já sofreu uma overdose em 2018. Socorrida, ela teve três derrames, uma parada cardíaca, falência de órgãos e pneumonia. Ela relata detalhes desse episódio no documentário "Dancing With The Devil".

"Sou sortuda por estar viva", afirma ela na produção, ressaltando as sequelas que a acompanham ainda hoje, como pontos cegos em sua visão, que a impossibilita de dirigir. No documentário, ela afirmou ainda que foi abusada sexual na ocasião da overdose.