Delegado diz que suspeitos de ataque a Mingau podem ter 'se confundido'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os suspeitos do ataque a tiros ao baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, podem ter se confundido, diz o delegado Marcello Russo, responsável pela investigação.

O músico foi baleado na cabeça na Ilha das Cobras, em Paraty, e foi socorrido no Hospital Hugo Miranda. Na tarde deste domingo (3), foi transferido para o Hospital São Luiz, em São Paulo, onde realizou uma cirurgia intracraniana.

Segundo o delegado, o local do ataque é conhecido por ser um ponto de compra e venda de drogas ilícitas. "Onde o tráfico de drogas atua, muitas vezes, armado no local. Ao ver esse carro entrando, uma picape escura, [os atiradores] podem ter se confundido e efetuado algum disparo que acabou atingindo esse integrante da banda Ultraje a Rigor", disse Russo em entrevista ao Bom dia Brasil (Globo).

Além do primeiro suspeito preso, a Polícia Militar do Rio de Janeiro identificou mais três pessoas que podem estar envolvidas no ataque a tiros

A nota da Polícia informa que o suspeito preso estava com uma pistola "calibre 40, drogas, dois carregadores e kit rajada". "[A arma] será encaminhada para exame de perícia [...] No local do crime foram recolhidos estojo e projétil do mesmo calibre da arma apreendida. O amigo da vítima será ouvido novamente na delegacia. Outros três acusados foram identificados e diligências seguem para localizar os envolvidos. A investigação está em andamento", diz o texto.

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, foi baleado na cabeça, informação divulgada pelo vocalista Roger Moreira.

Ele deu entrada no Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, às 22h39 de sábado (2), com "caso grave de ferimento por projétil de arma de fogo no crânio", informou o Hospital em nota.

Na tarde de domingo, Mingau foi transferido para o São Luiz, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia intracraniana. "O procedimento durou cerca de 3h30. O quadro clínico é grave, e o paciente seguirá aos cuidados da Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica", diz boletim do hospital assinado pelo neurocirurgião Dr. Manoel Jacobsen Teixeira.

Mingau tem uma pousada em Paraty, e estava na cidade a negócios. "Ele foi lá para trabalhar, coitado. [Era] o único final de semana que estava sem shows. Ele estava com hóspedes lá, ele gosta de receber os hóspedes, gosta de administrar tudo de perto", disse Sammantha Donadel, produtora da Ultraje a Rigor, ao UOL.