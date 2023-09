Delegado diz que não pretende ouvir Bruno De Luca sobre Kayky Brito pela 2ª vez mesmo com novas imagens

Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico e continua internado no hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro. Em outro ponto da câmera, o apresentador aparece indo até a parte de trás do quiosque para falar com funcionários.

Obtidas pelo programa Domingo Espetacular, da RecordTV, as imagens são uma versão estendida das que foram divulgadas anteriormente, que mostram o apresentador pondo as mãos na cabeça em desespero quando percebe que houve um atropelamento.

ARACAJU, SE E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As novas imagens da reação de Bruno De Luca após o atropelamento de Kayky Brito não serão suficientes para fazer com que a polícia colha um segundo depoimento dele. É o que afirma o delegado Angelo Lages, 16ª DP da Barra da Tijuca. A informação havia sido divulgada pelo SBT e confirmada pela Folha de S.Paulo.

Your browser does not support the video tag.

