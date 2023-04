Déborah Secco volta às novelas no remake de 'Elas por Elas'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deborah Secco é nome certo no remake de "Elas Por Elas", novela exibida em 1982 originalmente na faixa das sete da noite, de Cassiano Gabus Mendes, que a Globo refaz agora para o horário das 18h. Outro atriz já acertada para a produção é Thalita Carauta, atualmente em "Todas as Flores", no GloboPlay, onde vive a divertida Mauritânia.

As duas estarão na linha de frente de um elenco protagonizado por sete mulheres e um homem: o detetive Mário Fofoca.

Com adaptação da dupla Thereza Falcão e Alessandro Marson, a obra mira em Lázaro Ramos para ser o novo Mario Fofoca, papel icônico de Luís Gustavo. O nome dele estava cogitado para o personagem desde janeiro, como antecipou esta coluna. Ocorre que o ator e diretor ainda está sob contrato de exclusividade de Amazon Prime Video, empresa com a qual assinou acordo de três anos em 2021, portanto ainda em vigência.

Apesar disso, consta que as negociações estão avançadas. A Globo já formalizou convite ao ator e a equipe tem esperanças de poder contar com ele no personagem.

A direção artística é de Amora Mautner e a escalação avança com rapidez para que a estreia aconteça no segundo semestre.

Na versão original, disponibilizada recentemente no GloboPlay, o time protagonista feminino era formado por Eva Wilma, Aracy Balabanian, Ester Góes, Sandra Bréa, Maria Helena Dias, Mila Moreira e Joana Fomm.