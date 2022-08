Deborah Secco se explica após meme com sua reação a show de Wanessa Camargo

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Após exibição de mais um programa do "Altas Horas" (TV Globo), apresentado por Serginho Groisman, internautas repercutiram a reação da atriz Deborah Secco durante o show de Wanessa Camargo. No vídeo, ela está com uma expressão preocupada e olha para baixo, mas quando a câmera foca nela, a atriz abre um sorriso.

Foi recordado na web que Deborah Secco foi traída por Dado Dolabella no começo dos anos 2000 para ficar com Wanessa Camargo e que, por isso, ainda existiriam resquícios de ressentimento. "Quando tenho que disfarçar meu ranço kkkkkk", escreveu um perfil no Twitter. "Simplesmente a Deborah Secco quase dormindo no palco", disse outro.

Neste domingo (14), a atriz resolveu se pronunciar sobre o assunto em seus stories no Instagram. "Tem gente falando tanta bobagem quanto a esse meme que eu fiz questão de vir explicar. A Wanessa estava ali, deusa, cantando e eu fui vendo a câmera dando um 360 [graus] nela, eu vi que o fio ficou no chão, a Wanessa vai andando para trás, quase enganchando o pé no fio, e eu vou ficando um pouco aflita e viajando naquilo", afirma.

"Parem de criar coisa de passado, gente, pelo amor de Deus. Eu adoro a Wanessa, sou fã dela, quero que ela seja feliz, seja lá como for", concluiu.

Mesmo assim, ainda teve gente que relembrou que a cantora e a atriz já dividiram o palco do "Altas Horas" em 2007 e que, durante uma apresentação de Wanessa, ela também parecia estar com um olhar parecido ao exibido neste sábado. "Eu mudando de expressão quando a fulana chega no rolê", escreveu um outro perfil no Twitter.