Débora Bloch volta às novelas após 7 anos com personagem 'zero feminista'

"Minha personagem não é uma pessoa muito legal, o coração dela é dinheiro e poder. Vive para o marido e o filho e não é nada empática com os mais pobres", conta ela, que ainda classifica Deodora como manipuladora e detentoras de valores questionáveis. Apesar disso, o trabalho chega com muito humor, um dos pontos que fez Bloch decidir voltar aos folhetins.

Para ela, as séries deram a oportunidade de explorar diferentes papéis, já que, nas novelas, "geralmente você é pouco encaixada em outros tipos de personagens". Agora, ela será Deodora, esposa de Coronel Tertúlio (José de Abreu) e mãe apaixonada pelo mimado Tertulinho (Renato Góes), rival do protagonista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após sete anos longe das novelas, a atriz Débora Bloch, 59, retorna nesta segunda-feira (22) em "Mar do Sertão" (Globo), com Deodora, uma personagem "zero feminista". A nova trama passa a ocupar a faixa das 18h e apresenta a história do amor de Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sérgio Guizé).

