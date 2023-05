De Xuxa a Serginho Groisman, famosos se despedem de Rita Lee em velório

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Famosos e fãs de Rita Lee estão desde o início da manhã desta quarta-feira (10) reunidos para o último adeus à rainha do rock nacional no Planetário do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, local escolhido pela própria cantora. Rita morreu na noite desta segunda-feira (8), em sua casa, também na capital paulista, aos 75 anos, após lutar desde 2021 contra um câncer no pulmão.

Entre os primeiros familiares que chegaram ao velório estavam Virginia, irmã de Rita, e João Lee, o filho do meio da cantora, que conversou com os jornalistas. Ele falou sobre as últimas semanas ao lado da mãe.

"Desde que descobri que ela estava com câncer (2021), decidi voltar a morar com meus pais e a gente se conectou ainda mais. Foi muito especial", relembrou. "Não sei explicar o que aconteceu ainda, foi tudo muito rápido. Eu tive muitos momentos felizes com ela, tudo muito especial. Foi tranquilo para ela, em paz, mas já estamos com saudade."

Os apresentadores Serginho Groisman e Pedro Bial e a ex-chacrete Rita Cadillac também chegaram cedo ao local para abraçar a família de Rita Lee. As apresentadoras Xuxa Meneghel e Astrid Fontenelle, as cantoras Marina Lima e Paulo Lima, a ex-modelo Daniela Cicarelli, o ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Walter Casagrande, o deputado estadual Eduardo Suplicy e o pintor e escultor Antonio Peticov também compareceram ao velório.

O local está também repleto de coroas de flores enviadas por fãs, amigos da rainha do rock, como Jorge Ben Jor, e famosos, entre eles Boninho e Ana Furtado. Durante a cerimônia, o teto planetário exibe uma projeção estática com imagens do céu do dia 31 de dezembro de 1947, data em que Rita Lee nasceu. A cantora deixou um pedido para família que seu corpo fosse cremado em cerimônia reservada aos familiares e amigos.