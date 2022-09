De volta à Globo, Sheron Menezzes viverá uma funkeira que se torna evangélica

"Vai na Fé", que tem estreia prevista para janeiro de 2023, vai ser a primeira trama com temática gospel da Globo. Sol, a personagem de Sheron, é uma ex-funkeira que se converte à igreja evangélica, mas depois de um tempo, decide retomar a carreira musical. "Ela não perde a sua essência", diz. As gravações estão previstas para começar no final de outubro.

