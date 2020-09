De volta à Austrália, Chris Hemsworth coloca mansão à venda por mais de R$ 25 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por viver o super-herói Thor (Marvel) nos cinemas, Chris Hemsworth, 37, decidiu que voltará a morar em seu país de origem, Austrália, com a família. Por isso, o ator colocou à venda sua mansão localizada Malibu, Califórnia, avaliada em R$ 25,6 milhões.

Segundo a revista internacional Variety, o irmão de Liam e Luke Hemsworth vai se mudar para Bryon Bay, com a esposa Elsa Pataky e os filhos, Tristan, India e Sasha. A residência do astro de Hollywood em Los Angeles (EUA) tem vista panorâmica do Oceano Pacífico e das montanhas de Santa Monica.

Na época em que foi comprada, em 2016, a mansão estava avaliada em torno de US $ 3,45 milhões (cerca de R$ 18 milhões atualmente). O terreno conta com cinco mil metros quadrados e residência possui 428 metros quadrados.

Ao todo, a casa conta com quatro quartos, quatro banheiros, uma suíte com closet amplo, banheiro luxuoso com banheira e varanda com saída para pátio privativo. Ainda segundo a Variety, a casa possui lareira personalizada, banheira de imersão na suite master entre outros espaços luxosos.

Em uma recente entrevista ao podcast Men's Health Strenght Sessions, Chris Hemsworth afirmou estar cansado "do mundo de Hollywood" e revelou que fará uma pausa em sua carreira para cuidar de sua família.

Ele se mudou oficialmente para Califórnia no ano de 2015, mas agora já está de volta para Austrália. Hemsworth afirmou que se sentia sufocado vivendo no país norte-americano, principalmente na cidade próximo à capital do entretenimento, Los Angeles.

"Você é sufocado pelo trabalho, todas as conversas que você está tendo e todos os outdoors que vê estão relacionados a um filme ou qualquer outra coisa na indústria", disse Hemsworth ao jornal The Sunday Telegraph.