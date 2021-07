De visitas a presentes, Michelle mostra bastidores da internação de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Michelle Bolsonaro, 39, mostrou em suas redes sociais neste domingo (18) o retorno do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para Brasília. Ele recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde tratava uma obstrução intestinal.

Mais um post dos bastidores da internação do presidente. Enquanto o acompanhava, Michelle teve a visita de seu maquiador, Agustin Fernandez, mostrou presentes recebidos e a interação de Bolsonaro com pacientes. Tudo mostrado no Instagram.

Ela chegou a mostrar um jogo de chá que ganhou de Fernandez e uma sacola do restaurante Frutaria São Paulo. Na noite deste sábado (17) registrou "populares orando na frente do hospital", com ela mesma disse. "Gratidão", ressaltou.

Fernandez também postou em suas redes sociais a visita ao presidente e chega a brincar com uma amiga que o acompanhava. "Agora que ela fica insuportável", brincou mostrando foto dela com o presidente. "Tirando casquinha", completou.

Ao deixar o hospital neste domingo, Bolsonaro defendeu o general Eduardo Pazuello, seu ex-ministro da Saúde, após reportagem da Folha revelar que ele prometeu a um grupo de intermediadores adquirir vacinas por quase o triplo do preço proposto pelo Instituto Butantan.