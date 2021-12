De Virgínia a Wesley Safadão, famosos fazem doações para ajudar a Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Devido às fortes chuvas que ocorreram no sul da Bahia nos últimos dias, diversos famosos resolveram utilizar sua visibilidade para ajudar as mais de 50 cidades impactadas. Além disso, mais de 280 pessoas ficaram feridas, além de dois desaparecidos e 18 mortos.

A influenciadora Virgínia Fonseca, 22, irá doar todo o lucro de sua empresa de produtos de beleza, a WePink, obtido para ajudar as famílias. "De hoje (26) até dia 31 vamos doar todo nosso lucro para ajudar a Bahia. Continuo pedindo para que todos ajudem da maneira que conseguirem", disse nos Stories.

O cantor Wesley Safadão, 33, utilizou seu Twitter para mobilizar doações. "A Bahia é um estado maravilhoso, de pessoas extremamente acolhedoras e que estão precisando muito de todos nós! Vamos ajudar!", escreveu em uma publicação feita neste domingo (26).

Além disso, ele afirmou que todo o cachê arrecadado em seu show desta segunda (27), realizado em Barra Grande na Bahia, será doado para ajudar. "Vamos juntos nessa corrente de fé e amor, ajude você também com o que puder!", completou o músico.

A cantora Ivete Sangalo, 49, também usou as redes sociais para falar sobre a situação das chuvas. Em uma publicação compartilhada no Instagram, ela escreveu: "As chuvas estão castigando o sul da Bahia. Vamos nos mobilizar e ajudar. Urgência".

A dançarina Lorena Improta, 28, também se mobilizou através de seu Instagram, deixando o perfil de algumas prefeituras que precisam de doações. "Realmente as cidades aqui no sul da Bahia estão precisando muito, muito de ajuda da gente", começou.

"Tem vários lugares onde vocês puderem ajudar. Já fiz minha doação, mas queria algo mais", continuou nos Stories. "Quem me acompanha sabe que faço um bazar beneficente. Todo dinheiro arrecadado no bazar será doado para as cidades que estão precisando por conta das chuvas", completou.

A cantora Preta Gil, 47, também compartilhou tuítes sobre doações e formas de ajudar. Nesta segunda-feira (27), ela trouxe uma atenção especial aos animais que também sofrem com as chuvas. "Os animais também estão sofrendo muito com toda a inundação na Bahia!", escreveu.

O humorista Whindersson Nunes, 26, também afirmou que irá leiloar algumas peças de roupas e objetos marcantes de sua carreira para ajudar com doações. "O arrecadado vai para as aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia", disse no Twitter.