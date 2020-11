De Surfistinha a 'Kubanacan': confira as novidades do Globoplay para dezembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A plataforma Globoplay está com muitas novidades para o final de ano. Dentre elas destaque para a nova temporada de "Hospital New Amsterdam", um spin-off de "FBI" e episódio especial de comédias como "Diário de um Confinado" e "O Clube das Divorciadas".

A segunda temporada de "Hospital New Amsterdam", que mostra toda a correria dentro de um hospital para salvar vidas, chega já no começo do mês. Na trama, o doutor Max Goodwin (Ryan Eggold) trabalha com um heroica equipe de médicos e enfermeiros que continuam na missão de fornecer atendimento excepcional aos pacientes.

No primeiro dia do mês também estará disponível a quarta e última temporada de "Me Chama de Bruna". A série continua acompanhando a história de Rachel Pacheco, agora já conhecida como Bruna Surfistinha, que precisa lidar com as consequências e o poder de influência de sua fama.

A comédia "O Clube das Divorciadas", uma série baseada no filme "O Clube das Desquitadas", é outra novidade no Globoplay. Acompanha três amigas de longa data que se reaproximam após o divórcio de uma delas. Unido, o trio segue se apoiando na carreira, no amor e nas pequenas vinganças.

A novela "Kubanacan", que foi ao ar originalmente em 2003, poderá ser vista na íntegra a partir do dia 7 de dezembro para assinantes. A trama regada a humor acompanha os descamisados vividos por Marcos Pasquim e Humberto Martins e ainda tem no elenco nomes como Danielle Winits, Adriana Esteves, Carolina Ferraz, Vladimir Brichta e Rafaela Mandelli.

Bruno Mazzeo e o "Diário de um Confinado" entrarão em ritmo de festa. A trama mostra um novo capítulo em que Murilo (Mazzeo) faz sua ceia de Natal divertida na casa de Marília (Renata Sorrah) com toda a família reunida e também mostra como anda a relação do protagonista com Adelaide (Débora Bloch).