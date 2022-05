De revista íntima a dedo decepado, veja as acusações entre Johnny Depp x Amber Heard

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A batalha judicial entre Johnny Depp, 58, e a ex-mulher Amber Heard, 36, entra na reta final com o júri ouvindo os argumentos nesta sexta-feira (27). Mas a juíza Penney Azcarate disse que o veredicto no julgamento por difamação, iniciado dia 11 de abril, será dado somente na próxima semana, segundo o Deadline.

Em mais de seis semanas de julgamento transmitido pela TV, as defesas dos dois atores expuseram acusações insólitas dos dois lados em um tribunal de Virgínia, nos Estados Unidos. As acusações mútuas incluem desde fezes na cama a revista íntima na atriz feita por Depp em busca de drogas até fotos de um dedo decepado do ator.

No tribunal, Depp disse que uma briga com a ex-mulher o deixou com a ponta do dedo decepada, durante uma viagem à Austrália para filmar "Piratas do Caribe", em 2015. Segundo ele, ela atirou duas garrafas de vodka em sua direção e uma delas causou o ferimento. "Eu estava olhando para meus ossos saindo", disse Depp, que mostrou fotos do dedo decepado para o júri. Heard negou a agressão.

Em outro depoimento, Depp relatou que sua ex-mulher ou uma amiga dela defecou em sua cama, o que levou o ator a pedir o divórcio. "Eu pensei que era um fim bizarro e estranhamente apropriado para o relacionamento", disse o ator. Heard assumiu a responsabilidade e disse que o cocô foi uma brincadeira.

Em outra ocasião, Depp não conseguiu parar de rir no tribunal com a resposta de seu guarda-costas, Malcolm Connolly, a pergunta feita pelo advogado de Heard sobre ele ter visto o ator urinando no saguão da casa que o casal havia alugado na Austrália, em 2015.

"Senhor, Depp tirou o pênis, não foi?", perguntou o advogado. "Acho que me lembraria de ter visto o pênis do Sr. Depp", brincou o guarda-costas britânico, fazendo Depp e outros presentes no tribunal caírem em gargalhadas.

A defesa de Depp acusou ainda Heard de falsificar fotos para fazer a Justiça acreditar que ela tenha sido agredida. Para comprovar a acusação, a advogada Camille Vasquez, contratou um especialista em metadados que apresentou laudo indicado que Heard havia aumentado a saturação das imagens.

Um dos relatos mais chocantes de Heard foi o que descreve Depp fazendo uma revista íntima nela pensando que ela havia escondido a cocaína dele. Segundo ela, o ator teria rasgado seu vestido e a lingerie e usado os dedos para procurar a droga. "Eu apenas fiquei lá, parada", disse a atriz chorando.

A atriz relatou ainda inúmeras alegações de violência física e sexual por parte do protagonista de "Piratas do Caribe". Entre as acusações estão ter sido "enforcada" com uma camisa pelo ex-marido na lua de mel e agredida em um avião após Depp acusá-la de ter um caso com o ator James Franco, 44.

Outra acusação marcante feita por Heard foi a de que o ex-marido a violentou usando uma garrafa de bebida, segundo o site Hollywood Reporter. Heard descreveu que o ex-marido a prendeu contra a parede, arrancou sua camisola e começou o abuso."Nunca tive tanto medo na minha vida. Eu não conseguia respirar."