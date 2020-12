De Retrospectiva a MasterChef especial: confira atrações da semana de Réveillon na TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como aconteceu no Natal, os canais da TV aberta preparam novidades também para a semana do Ano-Novo. Para fechar 2020 e começar 2021 com chave de ouro, as emissoras apostam em retrospectivas, muita música e realities especiais, já a partir desta segunda-feira (28).

A tradicional Retrospectiva 2020 se repetirá em alguns canais, como na Record (dia 28), na Globo (dia 29) e na TV Cultura (dia 31). As jornalistas Sandra Annenberg e Glória Maria, que comandarão o especial da Globo, afirmam que a edição deste ano foi ainda mais desafiador por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Esse ano marca para sempre a história da humanidade. Tentaremos dar conta de tudo o que vivemos. Sempre terá alguém que falará que algo ficou de fora. Também faremos cinco episódios com os assuntos divididos por temas para o Globoplay, mas com coronavírus como meio condutor", conta Sandra.

Para Glória Maria, será difícil deixar o programa leve. "O ano, a cada dia, vai se reformulando. Tornar as informações menos pesadas é tarefa quase impossível. Esse ano nos fez pensar o que o ser humano faz com ele mesmo. Tornar a Retrospectiva menos pesada talvez seja tão difícil quanto a descoberta da vacina."

O SBT também fará uma retrospectiva, mas do programa A Praça é Nossa, com um compilado das edições que mais fizeram sucesso. O programa irá ao ar na quinta (31), às 23h15. Já o The Noite estará em clima de Réveillon na semana entre 28 de dezembro e 1º de janeiro, a partir da 0h.

Já o programa Canta Comigo Teen terá um especial na Record, também na quarta, às 22h45, com as melhores apresentações da atração. No mesmo dia, mas na RedeTV!, Daniela Albuquerque, a partir das 22h45, mostrará como será a celebração do Ano-Novo dos famosos no programa Sensacional. O TV Fama, no mesmo dia, às 21h30, terá reportagens semelhantes.

A Band apresentará no dia 28 o programa Perspectiva 2021, às 22h45, com reportagens sobre o que esperar para o ano que se inicia. Além disso, haverá uma edição especial do MasterChef com todos os vencedores da edição de 2020. Quem vencer se tornará o MasterChef Supremo.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO DE RÉVEILLON (28 a 3 de janeiro)

CULTURA

- Retrospectiva 2020 (dia 31, a partir das 21h15)

SBT

- O The Noite apresenta cenário com mais elementos referentes ao Ano-Novo (de 28 a 1º, a partir da 0h)

- A Praça é Nossa ganha compilado com programas que mais fizeram sucesso (dia 31, às 23h15)

GLOBO

- Retrospectiva 2020, com apresentação de Glória Maria e Sandra Annenberg (dia 29, após a novela)

-Show da Virada (dia 31, após a novela)

RECORD

- Retrospectiva 2020 (dia 28, às 22h45)

- Especial Canta Comigo Teen, com melhores apresentações (dia 31, às 22h45)

REDETV!

- Sensacional Especial de Réveillon com quadro Réveillon dos Famosos (dia 31, às 22h45)

- Especial de Ano-Novo do Programa Amaury Jr. (dia 1, à 0h30)

- TV Fama Especial com Réveillon dos famosos (dia 31, às 21h30)

BAND

- Programa Perspectiva 2021 (dia 28, às 22h45)

- MasterChef A Grande Final com vencedores da temporada 2020 (dia 29, às 22h45)

- Sorriso Maroto apresenta o Música na Band Especial de Ano Novo (dia 1º, às 22h45)