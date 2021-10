De quarto gamer a livro: Veja o que famosos darão aos filhos no Dia das Crianças

Duda Nagle, 38, e Sabrina Sato, 40, também deverão ir pelo mesmo caminho com Zoe, de quase 3 anos. "Tecnicamente falando, esse é o primeiro Dia das Crianças que ela vai passar como criança. Até então, era bebê. Penso sempre em presentes materiais que venham junto com experiências. Outro dia a Sabrina deu para ela argila e ficamos os três brincando, fazendo bagunça. O maior presente é a presença", afirma Duda.

Negra Li, 42, prefere dar um dia lúdico e cheio de atividades para Sofia, 12, e Noah, 4. "Meus filhos ganham muitos brinquedos. Ano passado, coloquei os dois dentro do meu carro cheio de brinquedos para doar. Passamos por favelas e distribuímos pelo vidro do carro. Foi incrível", relembra.

Dennis DJ, 41, curte a paternidade novamente com um filho pequeno, Dennis, de 2 anos e 8 meses. Ele já é pai de Tília, 18. Para o menor, o DJ dará um dinossauro de brinquedo e um livro. "Nos últimos tempos não tivemos festas, mas para mim todo dia é Dia das Crianças. Passo muito tempo com ele e nesse vamos brincar muito."

O youtuber Deive Leonardo, 30, vai presentear João, 3, e Noah, 1, com algo relacionado a heróis ou com uma pista de carrinhos Hot Wheels. "Nos dedicamos dando a eles um dia cheio de diversão com simplicidade. Com o que tem de mais precioso e valioso, o tempo."

O músico Frank Aguiar, 51, nunca teve muitas comemorações em sua infância. "Por isso hoje quero presentear, brincar e sorrir, fazer a vontade deles e me tornar uma criança", diz. O presente escolhido para Valentina, 10, será um patins, e para Paulinho, 8, um jogo do Fortnite.

O humorista Matheus Ceará, 37, e sua esposa, Bianca, darão um tablet para a pequena Ivy, 3. "Já é um presente que ela quer faz um tempo. No Dia das Crianças sempre a levamos em um lugar que ela goste. Esse vai ser o mais legal de todos, pois ela já tem noção do que significa a data", diz Bianca.

O cantor Tierry, 32, diz que seu filho Adriel, 7, vai ganhar um quarto gamer com um computador tecnológico. O menino é apaixonado por jogos online. "Dia das Crianças ele também gosta de ir ao shopping, brincar com os amigos e fica na expectativa desse presente", comenta.

E entre as celebridades isso também acontece. Diversos artistas providenciaram durante dias os mimos para suas crias. Eles contam com exclusividade ao F5 qual presente darão neste dia 12 de outubro, celebrado nesta terça-feira.

