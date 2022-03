De Miley Cyrus a Machine Gun Kelly, veja quem já está em SP para o Lollapalooza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - À medida que o Lollapalooza Brasil 2022 se aproxima, os artistas que se apresentarão no festival começam a chegar ao país. Machine Gun Kelly, um dos "headliners" do evento, desembarcou em São Paulo nesta quarta-feira (23) ao lado da namorada, a atriz Megan Fox. Os dois foram vistos jantando na capital paulista, tirando fotos e dando autógrafos aos fãs.

Quem também já está em São Paulo é o cantor Jaden Hossler, conhecido por JXDN, que se apresenta já nesta sexta-feira (25).

Miley Cyrus, outra "headliner", também desembarcou na última noite e está atualmente hospedada no Palácio Tangará, segundo a Casa Vogue. Enquanto tomava um banho de banheira no quarto do hotel, a cantora aproveitou para gravar um vídeo cantando para seus fãs no Paraguai, uma vez que seu show no país foi cancelado pelas condições climáticas.

"Eu gostaria de ter ficado e me apresentado para todos os meus fãs no Paraguai. Por favor fiquem à salvo. Eu amo vocês. (Se vocês não perceberam, estou um pouco doente. Acho que estou super exausta do estresse de ontem! Tenho alguns dias para me recuperar antes do Brasil!)", escreveu ela no Twitter.

As cantoras Doja Cat, Marina e Ashnikko também estão entre as atrações que chegaram a São Paulo nesta quinta (24), tendo sido identificadas por fãs no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande SP. Todos se apresentarão no festival entre sexta (25) e domingo (27).