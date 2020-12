De Marco Ricca a Marieta Severo, saiba quem são os famosos com Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de novos casos de coronavírus, assim como em vários estados do país, tem aumentado entre os famosos. Além da morte do ator Eduardo Galvão, aos 58 anos, há pelo menos outros seis nomes conhecidos do grande público que estão com a doença em diferentes estágios.

Nesta terça-feira (8), a Folha informou que o ator Marco Ricca, 58, está internado há quase uma semana na UTI de um hospital no Rio de Janeiro. Ele está sedado e intubado. O ator contraiu a Covid-19 há mais de 15 dias e, segundo amigos, vem apresentando melhora.

O ator é a segunda baixa nas gravações da próxima novela das 21h da Globo, "Um Lugar ao Sol", de Lícia Manzo. Marieta Severo, 74, que também participava das filmagens da trama, segue internada com a Covid-19 desde o último dia 3.

Ela recebeu o diagnóstico de Covid no dia 25 de novembro e está internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo as últimas informações, os exames dela estão estáveis e ela respira normalmente. Ainda não há previsão de alta.

"Ela já estava com Covid e desenvolveu uma pneumonia", disse a assessoria de imprensa da atriz. "Por precaução e segurança, já que está no grupo de risco, ela está internada."

Já a atriz Nicette Bruno, 87, teve que passar por sessões de hemodiálise devido à piora da função renal, segundo boletim médico da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A artista recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus e está internada no hospital desde o último dia 29.

O hospital afirma que o quadro ainda é considerado grave. Os médicos dizem que ela está "sedada, intubada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise".

Já o DJ Alok só nesta terça-feira (8) recebeu o primeiro dianóstico negativo para a doença. Até agora, ele não havia conhecido a filha Raika, que nasceu no último dia 2, apenas um dia depois de ele anunciar que contraiu o vírus. A mulher dele, Romana Novais, também contraiu a doença e acabou entrando em trabalho de parto antes do tempo -ela estava no oitavo mês da gestação.

"Diante de tudo que estamos vivendo, presenciamos mais um milagre. Tudo muito intenso, mas nada acontece sem a intervenção divina. Com fé em Deus logo estaremos todos juntos em casa", afirmou ele nas redes sociais.

Por sua vez, o cantor Genival Lacerda, 89, segue internado na UTI de um hospital do Recife. Segundo João Lacerda, filho do artista, o estado de saúde do pai é grave, e ele respira com a ajuda de aparelhos.

No Instagram, ele pediu orações e afirmou que levou o pai ao hospital no dia 27, quando ele teve um pico de glicose, que logo foi normalizado. Contudo, três dias depois Genival voltou a passar mal.

"Percebi que ele não estava bem, então, levei novamente para o hospital. Imediatamente verificaram que ele estava com dificuldade em respirar e logo foi para o balão de oxigênio. O resultado do exame testou positivo para a Covid, e o pulmão está comprometido! Peço a todos que orem por ele, para que ele vença essa doença, porque nenhum problema é maior que Deus", escreveu o filho.

De acordo com a assessoria do artista, o quadro clínico dele é animador. "Segundo os médicos, o cantor continua em constante evolução", afirma. "As taxas estão normais, e ele está sem febre. O artista tem um quadro clínico animador."

Outro que anunciou estar com a doença foi o cantor Leonardo, 57. Nesta terça-feira (8), ele usou suas redes sociais para informar que ele, a mulher e a sogra receberam diagnóstico de Covid-19.

"Estou bem, mesmo tendo acabado de passar por uma dengue", afirma o cantor em um comunicado. O artista pede orações aos seus fãs para que toda a família possa enfrentar esse momento.

No comunicado, Leonardo cancela um show que faria Sorocaba (SP) nesta sexta-feira (11). A apresentação seguiria os termos de saúde impostos pela OMS (Organização Mundial de Saúde), segundo o cantor, disponibilizando máscara, produtos de higienização e promovendo o distanciamento social.