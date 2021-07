De Lady Gaga a Drake, confira atletas que são 'sósias' de celebridades

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao longo da primeira semana dos Jogos Olímpicos de Tóquio, internautas têm encontrado semelhanças entre alguns atletas e celebridades. Fãs compararam nomes como Lady Gaga, 35, Drake, 34, e até mesmo Marília Mendonça, 26, com competidores da Olimpíada.

A cantora pop foi comparada com Julyana Al-Sadeq, atleta de taekwondo da Jordânia. O assunto viralizou no Twitter e fãs criaram memes e piadas com a semelhança. "A Lady Gaga tá em todo lugar, o 'gagaverso' é real", disse um. "Agora entendi porque a Lady Gaga abandonou a era Chromatica do nada", brincou outro.

Al-Sadeq perdeu para a brasileira Milena Titoneli na competição de taekwondo feminino de 67 quilos, na madrugada desta segunda-feira (26). A rainha da sofrência Marília Mendonça também teve sua "sósia" encontrada no evento.

Fãs compararam a artista à veterana do skate brasileiro, Pâmela Rosa. "A Pâmela tem uma vibe Marilia Mendonça maloqueira", disse uma internauta. "A Pâmela é a Marília Mendonça do Skate", pontuou um segundo. Rosa não conseguiu se classificar para a final da modalidade.

Rayssa Leal, 13, foi a representante do Brasil e conquistou a medalha de prata. O jogador Wallace, da seleção de vôlei masculina, também não ficou de fora das comparações. O atleta foi apontado como sósia do cantor Drake.

"A gente tem um Drake brasileiro no time de vôlei", afirmou um. "Wallace é a cara do Drake juro por Deus", escreveu uma segunda. Nesta quarta-feira (28), o time brasileiro enfrenta a Rússia e em sequência, jogará com Estados Unidos e França.

O cantor Felipe Dylon, 34, dono do hit "Musa do Verão", também foi comparado com um atleta. A comentarista de skate no SporTV, Karen Jonz, chamou o skatista americano Jagger Eatton de "Felupe Dylon americano".

A brincadeira viralizou e até famosos utilizaram o apelido. O youtuber Felipe Neto, 33, escreveu em seu Twitter durante a competição de skate: "Que vontade de dar uma tapa na orelha desse Felipe Dylon americano".

A judoca portuguesa Catarina Costa foi apontada como sósia do jogador de futebol Valdívia, que esteve no Palmeiras entre os anos de 2011 e 2015. "E a judoca portuguesa que parece a irmã gêmea do Valdivia?", questionou um internauta.

Além disso, o público também achou uma voluntária da abertura dos Jogos Olímpicos parecida com a ex-BBB Camilla de Lucas, 26. A influenciadora digital também entrou na brincadeira e compartilhou uma imagem em seu Twitter dizendo: "Nem contei pra vocês, mas tô aqui na abertura das Olimpíadas".

Uma anônima, chamada Danízia, também viralizou por sua semelhança com Douglas Souza, 25, jogador de vôlei. Em seu perfil do Twitter, a jovem escreveu: "Já tem um 'tantinho' bom de gente vindo falar que pareço com a lenda Douglas [Souza] ainda não sei o que pensar sobre."