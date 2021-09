De 'La Casa de Papel' a 'Bridgerton', confira cenas inéditas mostradas no Tudum

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Realizada no sábado (25), a primeira edição internacional do festival Tudum, da Netflix, antecipou algumas cenas inéditas de produções muito aguardadas do serviço de streaming. São sequências de produções que entrarão no serviço de streaming nos próximos meses.

Uma delas é da série "Bridgerton", um dos maiores sucessos da plataforma. Na cena da segunda temporada, que só estreia em 2022, é possível ver o personagem Anthony (Jonathan Bailey) interagindo pela primeira vez com Kate Sharma (vivida por Simone Ashley, de "Sex Education").

Também foi possível ver a reação dos assaltantes de "La Casa de Papel" ao descobrir que o Professor (Álvaro Morte) sumiu. Eles são avisados por Lisboa (Itziar Ituño) e precisam definir o destino do ouro roubado no Banco de España (equivalente ao Banco Central). A última parte da temporada final da série chega ao streaming no dia 3 de dezembro.

Já "The Witcher", que estreia em 17 de dezembro e teve uma terceira temporada confirmada, teve não só uma, mas duas cenas divulgadas. Os fãs também puderam conferir prévias de "Ozark", cuja temporada final estreia em 2022 em duas partes, e do filme "Não Olhe Para Cima", que chega aos cinemas e ao streaming em dezembro.

Confira abaixo cinco cenas inéditas de produções da Netflix antecipadas durante o Tudum.

"BRIDGERTON"

Kate Sharma (Simone Ashley) deixa Anthony (Jonathan Bailey) desconcertado por não cair imediatamente na lábia do visconde. 

"LA CASA DE PAPEL"

Lisboa (Itziar Ituño) conta aos demais assaltantes precisam decidir o que farão com o ouro do assalto após o sumiço do Professor (Álvaro Morte). 

"OZARK"

Marty (Jason Bateman) e Wendy (Laura Linney) aparecem completamente ensanguentados, tentando limpar os vestígios de um possível crime em um banheiro (em inglês). 

"THE WITCHER"

Geralt (Henry Cavil) conversa com o amigo Nivellen (Kristofer Hivju), um humano que ficou com aparência de animal após um feitiço (em inglês).

Geralt manda Ciri (Freya Allan) fugir para que ele enfrente um monstro que entrou em casa (em inglês). 

"NÃO OLHE PARA CIMA"

Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) e Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) tentam convencer a presidente Janie Orlean (Meryl Streep) que um cometa em rota de colisão com a Terra.