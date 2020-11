De Jorge e Mateus a Lagum: confira os ganhadores do Prêmio Multishow 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, o mais tradicional Prêmio Multishow, dos principais da música brasileira, adota formato híbrido. A cerimônia, comandada por Paulo Gustavo, Iza e Tatá Werneck, a partir do Rio de Janeiro, teve shows rolando por lá e também na Bahia, no Ceará, em Minas Gerais e em São Paulo. Entre as 16 categorias, uma novidade foi a live do ano.

A premiação contou com shows de Lexa, Teresa Cristina, Skank, Jota Quest, Ivete Sangalo, MC Rebecca e Luisa Sonza. Um dos momentos mais marcantes foi quando Jão cantou Cazuza.

Confira os ganhadores da premiação

Melhor cantor

Gusttavo Lima

Melhor cantora

Ivete Sangalo

Melhor grupo

Lagum

Experimente

Menos É Mais

Melhor dupla

Jorge & Mateus

Live do ano

Marília Mendonça

Clipe do ano

Anitta, LEXA, Luísa Sonza e MC Rebecca com "Combatchy"

Música chiclete

"Sentadão", de Pedro Sampaio, Felipe Origianl e JS O Mão de Ouro

Música do ano

"Verdinha" - Ludmilla

Canção do ano - Super Júri

"Braile" - Rico Dalasam e Dinho

Revelação

Jup do Bairro

Álbum do ano

AmarElo, de Emicida

Direção do ano

Céu

Capa do ano

Kiki Dinucci

Gravação do ano

"Rastilho"

Produtor do ano

Nave Beatz