De casamento aberto a briga com elenco, relembre polêmicas de Will Smith

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedor do Oscar de melhor ator por "King Richard: Treinando Campeãs", Will Smith, 53, também chamou atenção na premiação por outro motivo. O artista deu um tapa no rosto do comediante Chris Rock, 57, que havia feito uma piada sobre Jada Pinkett, 50, esposa de Smith.

O momento, que ocorreu na noite do domingo (27), chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta segunda-feira (28) e gerou debate entre os internautas. No entanto, esta não é a única vez em que o ator se envolve em acontecimentos polêmicos.

Desde a briga com a atriz Janet Hubert no set de "Um Maluco no Pedaço", até declarações sobre sua vida sexual, casamento aberto e até mesmo o sonho de ter um "harém" de namoradas, Will Smith tem trazido diversas revelações nos últimos meses. Relembre abaixo cinco polêmicas do ator.

TRAIÇÃO E CASAMENTO ABERTO

Will e Jada estão juntos desde 1997, e em setembro do ano passado revelaram que deixaram de viver um relacionamento monogâmico e agora o casal vive um relacionamento aberto, apesar de boatos da relação aberta circularem há muitos anos.

Em julho de 2021, o casal havia afirmado estar separado, após o envolvimento de Jada com o rapper August Alsina, 29, que acabou se tornando público e indicando uma suposta traição. No entanto, Alsina chegou a dizer que o affair com a atriz foi permitido por Will. Em novembro, com o lançamento de seu livro biográfico "Will" o ator afirmou que também estava tendo experiências com outros parceiros.

"Jada nunca acreditou em casamento convencional", explicou o ator na época da revelação. Em 2018, Jada havia contado que não queria ter se casado com o ator. Ela contou que subiu ao altar com o ator por que foi obrigada pela mãe após anunciar que estava grávida. "Chorei durante todo o caminho até o altar. Estava tão chateada por ter tido que casar", afirmou na época.

FÃS PEDIRAM QUE NÃO DESSE MAIS ENTREVISTAS

Também na época do lançamento de seu livro, o ator deu declarações polêmicas sobre sua vida sexual e acabou desagradando alguns fãs. Em uma das revelações, ele falou que em determinado momento de sua vida, estava fazendo tanto sexo que ter um orgasmo o fazia vomitar.

"Eu fiz sexo com tantas mulheres, e foi tão desagradável para mim que desenvolvi uma reação psicossomática ao ter um orgasmo. Isso literalmente me fazia engasgar e às vezes até vomitar", disse ele, que relembra que estava de coração partido após descobrir a traição de sua namorada, Melanie.

"Estou sabendo demais da vida sexual do Will Smith", disse um fã na época. "Ok. Eu definitivamente não precisava saber disso", escreveu um segundo. "Petição online para o Will Smith parar de dar entrevistas, por favor", disse outro.

EDUCOU OS FILHOS JADEN E WILLOW SEM ESCOLA

Como é permitido nos Estados Unidos, Will Smith decidiu educar seus filhos, frutos do relacionamento com Jada, em casa, com a ajuda de tutores. Por isso, Jaden, 23, e Willow, 20, não frequentaram a escola. O ator contou sobre sua decisão em entrevista a T Magazine, em 2014.

"A vida escolar não é autêntica porque quando termina não é de verdade, não é real. A nossa aprendizagem nunca vai acabar. A escola que vamos a cada manhã é a mesma que continuaremos a ir. As crianças que vão para a escola normal são aborrecentes, deprimidas", explicou ele.

NÃO ACEITOU GRAVAR BEIJO GAY NO INÍCIO DA CARREIRA

No início dos anos 1990, Will deu uma entrevista ao site Entertainment Weekly e contou sobre a vez que se recusou a gravar uma cena de beijo gay. Segundo o site Showbiz CheatSheet, a cena faria parte do filme "Seis Graus de Separação" (1993).

A trama conta a história de Paul, um jovem que se aproxima de um casal da alta sociedade em Nova York para desfrutar da vida com eles. Em certo momento, o jovem beija Trent Conway (Anthony Michael Hall), um homem que o ensina a enganar as pessoas para conseguir dinheiro.

O beijo devia ter sido feito por Smith e Hall, mas acabou sendo filmado com dublês. O ator fez questão de relembrar a polêmica para poder se desculpar por seu comportamento. "Foi muito imaturo da minha parte. Eu estava pensando: 'O que meus amigos na Filadélfia vão pensar disso?'", disse em entrevista a EW.

BRIGA NO SET DE 'UM MALUCO NO PEDAÇO'

Estrela da série "Um Maluco no Pedaço", Will já se desentendeu com a atriz Janet Hubert, 66, que foi a primeira intérprete da personagem Tia Vivian, que deixou o seriado após o embate com o artista, e passou a culpá-lo por seu declínio em Hollywood.

No especial da série, lançado pela HBO em 2020, o ator pediu desculpas pela primeira vez a Hubert. "Durante esse período de gestação dela eu não fui sensível e perspicaz. Hoje, com três filhos, aprendi algumas coisas que não sabia na época. Eu teria feito tudo muito diferente. Eu vejo como tornei as coisas muito diferentes para a Janet", disse Smith.

Apesar disso, Hubert enfatizou que a briga estagnou sua carreira. "Você tirou tudo de mim com as suas palavras. Palavras podem matar. Eu perdi tudo; reputação. Tudo mesmo. Eu entendo que você conseguiu seguir em frente. Você conhece aquelas palavras... chamar uma mulher negra de 'difícil' em Hollywood é o beijo da morte", completou.