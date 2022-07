De casaco de grama à bolsa que toca música, veja os mais novos looks esquisitões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há pouco mais de dois meses, uma coleção de tênis tomou conta das redes sociais. Vendidos pela grife espanhola Balenciaga, os sapatos renderam uma enxurrada de memes. Tudo isso porque as fotos de divulgação os mostravam caindo aos pedaços. Mas exibir peças, digamos, bizarras é algo bem comum nas passarelas de desfiles de moda e vitrines de luxo.

Basta olhar para coleções recentes e eventos do setor para perceber que a prática é recorrente e só, vez ou outra, viraliza.

Seja por mera estratégia de publicidade, ou criatividade artística, casacos feitos de grama, bolsas que viram caixa de som e sapatos com rombos estão entre as novidades bizarras do mundo fashion das últimas semanas.

Confira a seguir algumas dessas peças.

BOLSA DJ

Dando endosso à fama de excêntrica da Balenciaga, a grife fez uma parceria com a Bang & Olufsen e lançou, nesta semana, uma bolsinha que funciona tanto para guardar apetrechos quanto para tocar músicas ou áudios via Bluetooth.

A peça está à venda, na nova loja de alta-costura da grife, que abriu na quarta-feira, em Paris.

PLANTA DE VERDADE

A biodesigner espanhola Paula Ulargui Escalona levou casacos, moletons, calças e sapatos de grama à semana de moda masculina de Paris, num desfile da espanhola Loewe.

Todas as vestes foram criadas a partir de sementes de plantas brotadas e fundidas nos tecidos, e demoraram semanas para ficar prontas.

"A ideia é que com o tempo as peças se fundam com a natureza", afirma um post da Loewe, no Instagram. "Elas exigem rega e manutenção regulares para garantir a aparência ideal para a pista."

BOLSA-CROCS

Uma bolsinha com aparência —e material— do sapatos da Crocs para guardar celular. Essa é uma recém-parceria entre a Balenciaga e a Crocs, que está em pré-venda no ecommerce internacional da grife, chegando a custar US$ 775 dólares, ou mais de R$ 4.200.

SAPATO FURADO

Segundo a divulgação da própria marca italiana Off-White, o calçado The Consul Meteor oferece uma silhueta moderna de verão. A peça, que traz ares de sofisticação e foi feita em parceria com a Church's, é marcada por vários furos circulares.

Lançado na semana passada, o sapato remete a um estilo inglês dos anos 1940 e está à venda por quase US$ 1.600, ou R$ 8.500.

Blusa skatista, guidão de bicicleta e tampa de enlatado

Ainda que não esteja à venda, os looks da coleção surrealista da britânica JW Anderson exibidos na semana de moda masculina de Milão deste ano chamam muita atenção pelo visual exótico.

Entre eles, há roupas que contém restos de um skate quebrado, um guidão de bicicleta e até detalhes que lembram uma tampa de comida enlatada.