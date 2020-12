De Bruno Gagliasso a Felipe Neto, famosos lamentam morte de Paulinho do Roupa Nova

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte do músico Paulinho, vocalista da banda Roupa Nova, deixou muitos fãs tristes na noite desta segunda-feira (14) --entre eles diversos famosos. O cantor morreu aos 68 anos, no Rio de Janeiro.

O ator Bruno Gagliasso fez questão de pedir para os seguidores ouvirem músicas do grupo neste momento. "O Paulinho me deixou sem saber o que escrever para dizer o quanto estou triste com a sua partida", disse. "Justo um Roupa Nova, que sempre botou palavra na minha boca... Que tristeza."

O influenciador digital Felipe Neto revelou que já foi a diversos shows do grupo. "Não! Não! Que merda! Que inferno! Que vírus desgraçado!", escreveu nas redes sociais. "Perdemos um dos maiores de todos os tempos. Paulinho, vocalista do Roupa Nova. Viajei duas vezes pra vê-los."

O Fluminense, time para o qual Paulinho torcia, também se manifestou. "O Fluminense lamenta profundamente o falecimento de Paulinho, vocalista do Roupa Nova e Tricolor de coração", declarou o clube. "Desejamos muita força a familiares e amigos."

Vários cantores também prestaram homenagens. Belutti, da dupla com Marcos, disse ser um de seus maiores fãs. "Meu ídolo master Brasileiro, minha principal referência em voz Brasil (Luis Miguel é internacional) Paulinho, foi descansar", lamentou. "Sinto uma dor profunda em saber que não poderei ver mais meu amigo e ídolo nos palcos, nos programas de TV (fizemos alguns juntos). Triste demais!"

"Deus leva os bons logo, levou uma voz, uma presença, um artista que muitos respeitam e uma pessoa querida, carinhosa e que sempre me tratou muito bem", continuou. "Estou meio sem palavras, triste para caramba com essa notícia, Roupa Nova é a minha inspiração para cantar, compor, viver."

"Descanse, meu ídolo, são tantas músicas, tantos sucessos na sua voz, tantas lembranças legais que tivemos que jamais vou me esquecer e sempre farei questão de te exaltar e de exaltar o Roupa Nova", finalizou. "Que Deus conforte seus familiares, amigos e fãs, assim como eu! Sempre vivo em nossos corações."

Emanuelle Araújo também disse ser admiradora dele. "Gostava muito do Paulinho. Grande cantor do Roupa Nova", disse. "Sinto muito. Meu carinho à família. Mando muita luz e amor ao seu espírito."

"Que Deus console aos familiares e amigos do nosso amado e querido Paulinho do Roupa Nova", concordou Buchecha. "Mais um gênio da nossa música que partiu vítima dessa doença terrível."

A banda Biquini Cavadão também prestou homenagem nas redes sociais. "Nosso abraço a toda família Roupa Nova", disseram os integrantes. Sentimos muito."

O apresentador Cesar Filho foi outro que lamentou o ocorrido. "O cantor Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, morreu na noite desta segunda-feira. Ele estava na UTI do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio", informou aos seguidores. "No mês passado, Paulinho foi internado com Covid-19. Em setembro, ele passou por um transplante de medula óssea para tratar de um linfoma."

"Meus profundos sentimentos aos familiares, companheiros do Roupa Nova, amigos e colegas", disse.

Reinaldo Gotino foi outro que também mandou mensagem para a família pelas redes sociais. "Morreu o Paulinho do Roupa Nova. Nossos sentimentos a família!", disse.

Já a comentarista Ana Thaís Matos, da Globo, disse estar triste também. "[Ele tinha a] idade do meu pai", lembrou. "Adoro Roupa Nova! Que Deus conforte os familiares."