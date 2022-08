De Anita a Marcos Palmeiras, famosos declaram apoio a Molon ao Senado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famosos declararam apoio à pré-candidatura do deputado federal Alessandro Molon (PSB) ao Senado, em meio a polêmica entre PT e PSB no Rio de Janeiro. Na terça-feira (2), o diretório do PT ameaçou retirar o apoio à candidatura de Marcelo Freixo (PSB) e César Maia (PSDB) ao governo do estado.

Molon usou as redes sociais para agradecer ao apoio público de famosos, como Anitta, Marcos Palmeira, Caco Ciocler, Léo Jaime, Cissa Guimarães, Natália Lage e Elisabeth Savalla. Eles gravaram vídeos de apoio ao candidato que foram compartilhados no Twitter.

Na terça-feira (2), o candidato perguntou no Twitter se a cantora Anitta apoiava a candidatura dele. "Lança logo essa candidatura, homi", respondeu a cantora. "Pois eu voltei do retiro espiritual achando que já tinha um candidato para votar... tô te esperando", escreveu a Anitta em resposta a Molon. Ela também apoia a candidatura à presidência de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu realmente acho que todo o trabalho que ele fez como deputado federal foi importantíssimo para o Rio de Janeiro e precisamos dele no Senado para virar nosso senador representante do Rio de Janeiro.", falou Savalla.

O ator Caco Ciocler contou que mudou o título de eleitor e será a primeira vez que vai votar no Rio de Janeiro. "Eu apoio totalmente a pré-candidatura do Molon ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro. Na minha opinião, não existe outra possibilidade das que se apresentam até agora."

Cissa Guimarães gravou um vídeo dizendo que a pré-candidatura de Molon tem seu total apoio. "Eu fico muito feliz com a perspectiva de ter um candidato tão bom que a gente confia tanto, que pode votar com total segurança, que vai me dar muito prazer na urna como votar no Alessandro Molon."

Marcos Palmeira também falou que fica muito feliz com a perspectiva de ter um candidato tão bom para se votar para o Senado. "Vai me dar tanto prazer na urna como votar no Alessandro Molon para senador do Rio de Janeiro."