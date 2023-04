Danny Masterson, do 'That 70's Show', é acusado de drogar e estuprar mulheres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Danny Masterson, que integrou o elenco da série "That 70's Show", está sendo acusado de ter drogado e estuprado quatro mulheres. As alegações fazem parte de um segundo julgamento contra o ator, depois que, no ano passado, um júri foi incapaz de chegar a um veredito no mesmo processo.

De acordo com a revista americana Variety, o procurador público Reinhold Mueller abriu seu discurso elencando os sintomas que as mulheres sentiram após acordarem ao lado de Masterson, que incluem tontura, perda temporária de visão e das funções motoras e dores vaginais e anais. Os casos ocorreram depois que o acusado ofereceu álcool a elas.

"Quando ela acordou na cama, estava confusa, desorientada e com muita dor. Ela perguntou o que havia acontecido na noite anterior. Ele riu e respondeu que havia feito sexo com ela. Ela questionou se estava inconsciente e ele disse que sim, o tempo todo", disse ainda ao júri.

No primeiro julgamento contra Masterson, os procuradores sugeriram que ele havia drogado as mulheres, mas nunca afirmaram isso de fato. As novas acusações podem mudar os rumos do processo, que deixou o júri anterior em dúvida sobre o ocorrido.

Masterson diz que é inocente e seu advogado disse ao júri que as queixas contra ele são por estupro, que alegações de ter drogado as mulheres não faziam parte do processo.

Nas audiências anteriores, apenas três mulheres haviam sido mencionadas pela acusação. A nova etapa do caso apresentou uma quarta suposta vítima. Todas teriam sido estupradas no começo dos anos 2000. A expectativa é que elas testemunhem em breve.

Se for condenado por todas as acusações contra ele, Masterson pode pegar uma pena de 45 anos de prisão.