Danilo Gentili é condenado a pagar R$ 20 mil para Sâmia Bomfim por gordofobia

A deputada federal Sâmia Bomfim, 34, é um dos principais nomes da bancada feminina na Câmara e descrita por colegas como uma parlamentar combativa. Ela pediu uma licença após a morte do irmão, o médico Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, assassinado no Rio de Janeiro ao ser confundido com um miliciano num quiosque na Barra.

