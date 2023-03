Daniele Hypólito enfrenta quadro grave de infecção bacteriana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-ginasta Daniele Hypólito está internada em um hospital da zona oeste do Rio de Janeiro para tratar um grave quadro de infecção bacteriana. Em vídeo ao vivo no Instagram, nesta sexta-feira (24), a ex-atleta explicou mais detalhes da pielonefrite, doença que foi diagnosticada, e de sua recuperação. "O pior já passou", garantiu ela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.