Daniel Radcliffe diz que somos sortudos por ver Channing Tatum nu em novo filme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniel Radcliffe, 32, disse que "todos devemos ser muito sortudos" por poder assistir à cena de nudez do ator Channing Tatum, 41, em "Cidade Perdida". O filme, que tem os dois atores no elenco e previsão para estrear no Brasil em abril, fala sobre uma autora de livros de aventura que é sequestrada e obrigada a levar um bilionário a um tesouro perdido.

A declaração de Radcliffe foi dada em uma entrevista ao programa norte-americano Entertainment Tonight no SXSW Film Festival, evento em que o filme foi lançado. Na fala, o ator se refere a uma cena em que a personagem de Sandra Bullock, 57, precisa tirar sanguessugas do corpo nu de Tatum.

"Eu não estava lá para aquela cena naquele dia, mas ouvi muito sobre ela, e acredito que foi o primeiro dia de [gravações do] Channing no filme em que ele simplesmente teve que ficar nu", disse. "Uma saudação de ator tradicional", brincou.

Quando questionado sobre se ele fecharia os olhos durante a cena de nudez de Tatum, ele acrescentou: "Não! Deus, todos nós devemos ser muito sortudos por poder olhar para o corpo nu de Channing Tatum."

Em vídeo promocional, Tatum também comentou a cena: "Andar para o set com um monte de sanguessugas super coladas na minha bunda e não ter conhecido antes todo mundo foi tipo 'Ok, eu vou ficar pelado, meu nome é Chan hoje'. [...] Ter a Sandra Bullock tendo, tipo, um monólogo de duas páginas com uma certa parte do meu corpo...", brincou

Bullock complementou: "Você tem que realmente gostar da pessoa e se sentir seguro com ela. Não houve estranheza".

Na estreia do filme, que chega aos cinemas norte-americanos no próximo dia 25 de março, outra revelação foi feita: Sandra Bullock anunciou que daria um tempo na indústria cinematográfica após esse filme e tiraria um tempo para "ser mãe".

"Eu adoraria [continuar fazendo isso] quando terminar de ser mãe. Voltarei a fazer isso. Não sei quando. Provavelmente quando forem adolescentes, consolidados os 16 ou 17 anos de idade".

A informação foi dada pelo site norte-americano Fox News, que também disse que Bullock reforçou o desejo de dar uma pausa no trabalho mais de uma vez.