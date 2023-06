Daniel Radcliffe diz que não quer aparecer em nova série de 'Harry Potter'

"Pelo que li sobre a série, ela está começando do zero, então seria um pouco estranho se eu aparecesse. Acho que Harry Potter sempre esteve destinado a virar algo como Sherlock Holmes", disse o ator em entrevista ao portal Deadline, aludindo às várias adaptações em vários formatos que envolvem o detetive.

