Daniel Craig diz que 'Entre Facas e Segredos 2' será melhor que 1º filme

A sequência ainda não possui data específica de estreia, mas será lançada diretamente no catálogo da Netflix. O elenco ganhará reforços com nomes como Dave Bautista, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson e Edward Norton.

"Nós terminamos [as filmagens da sequência] literalmente há poucas semanas", continuou Craig. "Ouso dizer que é melhor. Vamos ver, não quero desafiar o destino. É diferente, mas é incrível", completou o astro do filme "007 -- Sem Tempo para Morrer".

Craig elogiou Rian Johnson, com quem trabalhou nas filmagens de "Entre Facas e Segredos 2", e ainda diz que seu retorno no papel do detetive Benoit Blanc pode ser ainda melhor do que o primeiro filme. "O roteiro chegou e eu fiquei 'você está de brincadeira'", disse.

