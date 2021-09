Daniel Craig chora após filmar última cena como 007

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator britânico Daniel Craig, 53, ficou emocionado depois de filmar sua última cena como James Bond na aventura de 007 "Sem Tempo Para Morrer", que será sua última vez interpretando o espião. O filme tem estreia mundial dia 30 de setembro nos cinemas.

O ator falou que muitas das pessoas que estavam nas filmagens trabalharam com ele nos últimos cinco filmes e agradeceu a todos segurando as lágrimas. Ele disse ainda que sabe que há muita coisa dita sobre o que ele pensa desses filmes ou sobre qualquer um deles.

"Eu amei cada segundo desses filmes, e especialmente este porque eu levantei todas as manhãs e tive a chance de trabalhar com vocês. E essa foi uma das maiores honras da minha vida", disse, segurando as lágrimas.

Um documentário gratuito da Apple TV, intitulado "Being James Bond", vai mostrar a carreira de Craig como o personagem icônico, de "Cassino Royale", "Quantum of Solace", "Operação Skyfall", "Operação Skyfall" e sua última cena em "Sem Tempo Para Morrer". Este último teve a estreia adiada várias vezes, mas finalmente chegará aos cinemas.

O documentário "Being James Bond" mostra que a cena final de Craig durante as filmagens de "Sem Tempo Para Morrere" terminou com Bond correndo por um beco fora do quadro, uma tomada final adequada para uma carreira de 15 anos como 007. O ator fez um discurso comovente depois de encerrar uma sessão de fotos, o elenco e a equipe se despedem.