Dani Calabresa diz em depoimento que preferia 'brincar' a comprar briga com 'chefe tarado'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mais um capítulo da batalha na Justiça entre Dani Calabresa e Marcius Mellhem veio à tona nesta sexta-feira (12). Trechos dos depoimentos dos atores na ação que o ex-diretor do departamento de humor da Globoa move desde o início de 2021 foram divulgados. Melhem processa a atriz por danos morais após a acusação de assédio sexual.

No depoimento, obtido pela revista Veja, o ex-diretor nega ter tentado beijar Calabresa por mais de uma vez em uma festa e que até teria a imobilizado com as mãos para forçar uma aproximação. Ele também rejeita a acusação de um avanço de calças abertas, exibindo o pênis. Melhem detalha o envolvimento com Calabresa na ocasião e ainda diz que ficou com ela e uma amiga. Ele reforça que tudo aconteceu de forma consensual.

Melhem também assume que, depois dessa festa, tentou continuar flertando com Dani Calabresa, mas desistiu ao ver que não havia reciprocidade no interesse. "A gente trocava mensagem, eu dizendo que ela estava gata, ela dizendo quando é que eu ia correr pelado, mas assim, coisas normais de amigos", relatou o ex-diretor.

Já Dani Calabresa confirmou a ficada entre Marcius e a amiga, identificada como Maíra Perazzo, e explica que a abordagem de Melhem com ela aconteceu de maneira diferente. "Totalmente mal-intencionado, vinha me encoxando, me agarrou na pista, me agarrou perto do bar, me agarrou no banheiro, me agarrou saindo do banheiro, e eu virava, virava. Ele ficou tentando me beijar o tempo todo, me agarrou e me desrespeitou o tempo todo!", afirmou no depoimento.

"E temos testemunhas e amigos, as pessoas viram, a equipe viu que ele me prensou numa parede e eu falei 'Para, Marcius, para!'", continuou ela. "Empurrei a Maíra para ele, e ele abocanhou a Maíra, e ficou ficando com a Maíra, e eu voltei para a pista de dança, lambida, descabelada, abusada e bêbada, animada, mas pensando: 'Ele não tem limite, acabou, não é brincadeira, ele me agarrou mesmo!'", explicou a atriz.

Maíra foi chamada para depor por pedido dos advogados de Melhem, e confirmou as falas de Dani sobre o ex-diretor ter assediado a artista e sobre eles [Maíra e Melhem] terem ficado. Ela relata também que não lembrava de ter visto o ex-diretor com Calabresa nem que sentisse que a amiga estava mal quando a reencontrou no final da celebração. "Eu não a vi chorando nem tremendo. Ela só me puxou para ficar com ele". No dia seguinte, as duas conversaram sobre a festa, mas focaram apenas nas coisas divertidas: "Ela me contou que ficou com o Pedro [operador de câmera da TV Globo], que era uma pessoa que ela queria ficar, né? Dani não entrou em nada, nada ruim".

Maíra Perazzo confirmou também o encontro com Marcius Melhem no mês seguinte da festa. Ela admitiu que depois de ter contado a novidade para Dani, a atriz passou a se abrir com ela, falando do suposto assédio e que estava arrependida de "jogar a amiga nos braços deles". "Ela não tinha visto a gravidade, nem eu ainda, depois ela sentiu o tamanho da gravidade e aí ela me contou tudo o que aconteceu", declaroua amiga de Calabresa.

Os advogados de Marcius Mellhem ainda anexaram na ação várias trocas de mensagens entre o ex-diretor e atriz. Uma delas teria sido a conversa sobre outra festa, ocorrida em abril de 2017, quando ela teria mostrado nudes no celular. "Ela me mostrou nudes dela, me mostrou tudo: me mostrou fotos dela totalmente pelada, ela com amigas, ela sozinha, fotos, vídeos, poses, tudo".

Dani Calabresa contou que mostrava o conteúdo para outros amigos, quando Marcius Melhem avançou sobre ela e arrancou o aparelho da mão para ver as fotos. Ela assumiu as trocas de mensagens "jocosas" entre os dois e que foi uma escolha dela para "não comprar briga com o chefe". "Deixa ele me cantar, deixa me chamar de gostosa. Para mim, era uma vantagem. Prefiro continuar brincando com o meu chefe tarado do que comprar briga com ele", explicou nos depoimentos divulgados.