'Dahmer' destrona 'Bridgerton' e se torna a quarta maior série da Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Dahmer: Um Canibal Americano" destronou "Bridgerton" e se tornou a quarta série mais assistida da Netflix em todos os tempos --a segunda considerando apenas produções em língua inglesa. Criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, a produção narra a história de um serial killer que fez dezenas de vítimas nos Estados Unidos.

Já são três semanas consecutivas no topo do ranking global de séries mais vistas na plataforma de streaming. A produção foi vista por 701.370.000 horas desde sua estreia, em 21 de setembro. Como o ranking considera os primeiros 28 dias depois do lançamento.

Em língua inglesa, ela só perde para a quarta temporada de "Stranger Things", que acumulou 1.352.090.000 horas nos 28 dias seguintes a sua estreia. Ambas continuam atrás do fenômeno coreano "Round 6", que foi visto por 1.650.450.000 horas.

"Dahmer" também perde para a quinta temporada da espanhola "La Casa de Papel", que somou 792.230.00 horas assistidas. Porém, tirou a posição que ocupava a segunda temporada de "Bridgerton", com 656.260.000 horas. Ela agora é a quinta mais vista entre todas as produções e a terceira em língua inglesa.

Só na semana de 3 a 9 de outubro, a série ficou no top 10 de 91 países. Nesse período, foi vista por 205.330.000 horas. Além disso, a produção documental "Conversando com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee", que trata da mesma história, ocupa a segunda posição do ranking semanal, com 31.400.000 horas assistidas.