Curtindo Rock in Rio, João Guilherme diz que baixa audiência do Faustão é 'papo da direção'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - João Guilherme Silva, 18, fez a sua estreia no Rock in Rio nesta sexta noite do festival. Circulando sem seguranças e sorrindo para quem o reconhecesse como filho do Faustão, ele jurou de pés juntos que o programa irá continuar diário e desconhece que atração tenha baixa audiência.

