Curta brasileiro que simula São Paulo em realidade virtual vence o Emmy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O curta brasileiro "A Linha", dirigido por Ricardo Laganaro e produzido por Ricardo Justus, do Estúdio Árvore, venceu uma das principais premiações do mundo, o Emmy, na categoria técnica de inovação em mídia interativa.

O filme de cerca de 12 minutos é feito em realidade virtual e reproduz uma São Paulo da década de 1940. Segue a história do casal Pedro e Rosa por uma linha de ferro, com visual de brinquedo antigo.

A interatividade do espectador, que aperta botões e gira manivelas como se estivesse mesmo diante de uma mesa de ferrorama em tamanho real, é parte integrante da narrativa.

O filme competiu no Festival de Veneza do ano passado, onde também foi premiado na seleção para obras de realidade virtual, e passou no Brasil pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

"A Linha" tem narração de Rodrigo Santoro em sua versão em inglês. Na tradução ao português, a voz fica a cargo de Simone Kliass.