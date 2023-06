The Cure, banda ícone dos anos 1980, vai tocar no Primavera Sound no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Primavera Sound anunciou nesta quarta (21) o grupo britânico de pós-punk The Cure para a sua segunda edição no Brasil.

O festival, criado em Barcelona e trazido para o Brasil pela primeira vez no ano passado, acontece este ano no final de semana dos dias 2 e 3 de dezembro, em São Paulo. O festival ainda não divulgou se a banda se apresenta no sábado ou no domingo.

O evento será no autódromo de Interlagos, que já sedia o Lollapalooza e também será palco, neste ano, da estreia do The Town, festival dos mesmos criadores do Rock in Rio.

Há algumas semanas, o vocalista Robert Smith já havia anunciado em suas redes sociais que o grupo se apresentaria no Brasil, porém não havia mencionado a data. O The Cure tocará também no Primavera Sound em Buenos Aires, Bogotá e em Assunção, no Paraguai.

Conhecido internacionalmente pelo lineup que reúne novidades e clássicos da música e por ser uma opção mais indie entre os megafestivais brasileiros, o evento espanhol foi criado em 2001 e, atualmente, também acontece em Portugal, Estados Unidos, Chile e Argentina.

Na edição de 2022, o Primavera Sound trouxe para a capital paulista atrações como Björk, Travis Scott, Lorde e Arctic Monkeys.