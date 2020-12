Cunhado de Meghan Markle é preso após agredir a mulher cadeirante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cunhado de Meghan Markle, Mark Phillips, 62, foi preso depois de dar um tapa no rosto de sua mulher, Samantha Markle, 56, a irmã da duquesa. De acordo com o jornal Daily Mail, a agressão ocorreu após o homem se recusar a ajudar a cadeirante a ir ao banheiro.

A prisão aconteceu no dia 14 de dezembro. Ele deu o tapa e fugiu do local após a polícia ser acionada. Mas foi pego em seguida.

O boletim de ocorrência ao qual o tabloide teve acesso diz que ele ficou muito irritado por ter de ajudar sua esposa na ocasião, no meio da madrugada, e acertou nela um tapa no lado direito do rosto.

O caso aconteceu na Flórida onde eles moram. Porém, Phillips foi liberado horas depois embora tenha sido indiciado por violência doméstica e tenha de comparecer a uma audiência judicial.

Meghan e Samantha não têm contato desde 2008 depois de Meghan parar de ter contato com o pai das duas, Thomas Markle. Nem mesmo Harry e o sobrinho Archie Samantha conhece.