'The Crown' retorna com nova intérprete de Elizabeth 2ª em novembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rainha Elizabeth 2ª morreu nesta quinta-feira, dia 8, aos 96 anos. Seu filho mais velho, o príncipe Charles, deve sucedê-la no trono.

A vida da família real britânica gera curiosidade há tempos -tanto é que existem vários filmes e séries sobre eles. Exemplo é o seriado "The Crown", da Netflix, que mergulha a fundo na história dos membros da realeza do Reino Unido.

A produção, lançada em 2016, tem quatro temporadas e já colocou duas diferentes atrizes para interpretar a rainha. No quinto ano do seriado, que estreia em novembro, uma nova atriz vai assumir o papel.

Saiba, a seguir, quem vai interpretar a monarca a partir de agora e relembre as atrizes das temporadas passadas.

Imelda Staunton

A britânica Imelda Staunton interpretará a rainha Elizabeth 2ª, agora mais velha, na quinta temporada de "The Crown".

Mais conhecida por interpretar a megera Dolores Umbridge na saga "Harry Potter", Staunton é uma das atrizes mais premiadas do teatro britânico, com quatro prêmios Olivier no currículo.

Ela substituirá Olivia Colman, que interpretou a monarca no terceiro e quarto anos da série. A nova temporada estreia em novembro e deve acompanhar a história da família real britânica durante os anos 1990.

Olivia Colman Olivia Colman foi quem deu vida à rainha Elizabeth 2ª nas últimas duas temporadas de "The Crown". Com dez episódios cada uma, a trama da terceira e quarta temporadas mostram a entrada de Lady Di na família real britânica e o amadurecimento do príncipe Charles.

Claire Foy "The Crown" estreou em 2016, com Claire Foy no papel da rainha ainda em início de mandato. O segundo ano do seriado foi lançado em 2017, também com Foy dando vida à monarca.