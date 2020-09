Cristiana Oliveira sugere 'novo rosto' para o papel de Juma no remake de 'Pantanal'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A notícia que a Globo fará o remake de "Pantanal", sucesso de 1990 na extinta Rede Manchete, gerou grande repercussão nas redes sociais e muitas opiniões sobre quem deverá fazer Juma Marruá, papel principal da novela e que alçou à fama a sua primeira intérprete, Cristiana Oliveira, 56.

À colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, a atriz disse que acharia interessante um novo rosto para dar vida à personagem. "Seria legal eles testarem atrizes desconhecidas." Ela seguiu a mesma opinião do diretor Ricardo Waddingnton, que falou sobre o assunto em reportagem na noite de domingo (6) no Fantástico, quando a Globo confirmou o remake da trama de Benedito Ruy Barbosa para 2021.

"Eu apostaria num rosto novo, apostaria num lançamento", disse. Já Rogério Gomes, o Papinha, diretor artístico da produção, afirmou que a escolha depende também da escalação da família de Juma. "[Depende] de quem será o pai, de quem será a mãe. Acho que em cima desse DNA aí, a gente vai chegar na atriz que vai ser a Juma."

Já Benedito Ruy Barbosa contou que fica vendo televisão o tempo todo, "procurando quem é que vou chamar para ser a Juma". Nesta nova versão, será Bruno Luperi, neto do autor, o responsável pelo roteiro de "Pantanal".

Na internet, nomes como o de Rafa Kalimann, Erika Januza, Lucy Alves e Giullia Buscacio foram sugeridos para interpretar a personagem. Tata Werneck entrou na brincadeira e publicou nesta segunda-feira que ela fará a nova Juma. "Gente! Aceitei o desafio de fazer Juma Marruá no remake de Pantanal. Ninguém sabe ainda. Quero fazer uma surpresa para a Globo. Vou chegar no primeiro dia de gravação pronta, e a produção que lute".

Minutos depois, ela completou: " Falei com a produção: estão entre me colocar para Juma, fazer um arbusto ou me colocar para fora. Vamos torcer gente."