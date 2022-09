Cristiana Oliveira, a primeira Juma, aparece nos bastidores de 'Pantanal'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cristiana Oliveira, 58, que interpretou Juma na primeira versão de "Pantanal", apareceu nos bastidores do remake que termina no início de outubro na Globo. Sérgio Reis, 82, que fez Tibério, e Ingra Liberato, 55, que fez Madeleine jovem, também apareceram com o elenco da novela atual.

O encontro inesperado entre os elencos de 1990 e de 2022 foi mostrado nas redes sociais de alguns atores da nova versão de "Pantanal". Aline Borges, que interpreta Zuleica, mostrou fotos em suas redes sociais, sendo uma com Oliveira e outra com Ingra Liberato.

Guito, que dá vida a Tibério, também postou vídeo com Oliveira, mostrando os pés dela com curativos: "Os pés de Juma", brincou ele. O ator também posou com Sérgio Reis, que fez Tibério na versão de 1990, assim como Alanis Guillen, a atual Juma.

Giovanna Gold, 58, que fez Zefa, confirmou à revista Quem que os três atores farão uma participação especial na reta final de "Pantanal", assim como ela. A Globo não confirmou a informação à reportagem. "Pantanal" deve acabar em 7 de outubro e será substituída por "Travessia", de Glória Peres.