Courtney Love homenageia Kurt Cobain, do Nirvana, 29 anos após a morte do músico

"Eu amo mãos bonitas, é a primeira coisa que observo no outro. Eu amo essa a única fotografia de Kurt que Michael Stipe tirou. Uma fotografia singular e poderosa da minha chama gêmea. É uma das únicas imagens que me fazem sentir profundamente a falta dele", começou ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Courtney Love relembrou o casamento com Kurt Cobain e prestou uma homenagem ao músico, morto em abril de 1994. A cantora postou uma foto das mãos do vocalista do Nirvana, junto com um texto em que afirma ainda sentir a falta dele.

